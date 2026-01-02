Скидки
Шотландский «Селтик» арендовал защитника «Борнмута» Араухо до конца сезона

Комментарии

Шотландский клуб «Селтик» объявил о подписании в аренду защитника Хулиана Араухо у «Борнмута». Соглашение с бывшим игроком «Барселоны» будет действовать до завершения сезона-2025/2026. Мексиканский футболист уже присоединился к команде.

Хулиан Араухо ранее играл в МЛС за «Лос-Анджелес», после чего подписал контракт с «Барселоной». Несмотря на переход в каталонский клуб, он не дебютировал за основную команду «Барселоны». В августе 2024 года защитник подписал контракт с «Борнмутом» за € 10 млн. Однако за два сезона он провёл лишь несколько матчей, а в текущем сезоне сыграл только в одной встрече — в Кубке английской лиги.

На данный момент «Селтик» занимает второе место в шотландской Премьер-лиге, отставая от лидера «Хартса» на три очка.

