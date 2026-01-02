19-летний игрок «Метца» Тахирис Дос Сантос получил ожоги в результате пожара в Швейцарии

19-летний полузащитник молодёжной команды французского «Метца» Тахирис Дос Сантос получил серьёзные ожоги во время пожара на горнолыжном курорте Кранс-Монтана в Швейцарии в новогоднюю ночь. По информации клуба, состояние здоровья игрока стабильно, угрозы жизни нет.

Пожар на курорте произошёл в канун Нового года. Тахирис Дос Сантос был срочно доставлен самолётом из Швейцарии в Германию, где проходит лечение от ожогов.

«Мы оказываем Тахирису всю возможную помощь и делаем всё для его скорейшего выздоровления. Информация о состоянии здоровья Тахириса будет предоставлена в случае существенных изменений», — говорится в официальном заявлении клуба.

В новогоднюю ночь в баре на популярном альпийском курорте произошёл пожар. По данным полиции кантона Вале, погибли порядка 40 человек, более 110 получили тяжёлые травмы, по меньшей мере 80 из них находятся в критическом состоянии. Очевидцы сообщили, что причиной возгорания стал фейерверк, поднесённый близко к деревянному потолку, что привело к его воспламенению. По словам спасателей, возгорание началось в подвальном зале, где проходила дискотека, и люди оказались заблокированы в помещении. Район вокруг бара был оцеплен для проведения следственных действий.