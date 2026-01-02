Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аль-Ахли — Аль-Наср, результат матча 2 января 2026, счёт 3:2, 13-й тур саудовской Про-Лиги 2025/2026

«Аль-Наср» Криштиану Роналду потерпел первое поражение в чемпионате, проиграв «Аль-Ахли»
Комментарии

Завершился матч 13-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Аль-Ахли» и «Аль-Наср». Команды играли на стадионе «Принц Абдулла аль-Файсал» (Джидда, Саудовская Аравия). Встреча завершилась победой футболистов команды хозяев со счётом 3:2.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 13-й тур
02 января 2026, пятница. 20:30 МСК
Аль-Ахли
Джидда
Окончен
3 : 2
Аль-Наср
Эр-Рияд
1:0 Тони – 7'     2:0 Тони – 20'     2:1 Аль-Амри – 31'     2:2 Аль-Амри – 44'     3:2 Демирал – 55'    
Удаления: Маджраши – 90+6' / Nawaf Meshari Mohammed Bu Washl – 90+9'

Первый мяч в матче забил нападающий «Аль-Ахли» Айван Тони на седьмой минуте. На 20-й минуте футболист удвоил преимущество своей команды, оформив дубль. На 31-й минуте защитник гостей Абдулела Аль-Амри сократил отставание, а через 13 минут игрок сравнял счёт. В начале второго тайма защитник хозяев Мерих Демирал отправил третий мяч в ворота «Аль-Насра», установив окончательный счёт в матче.

После 12 сыгранных матчей в чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Наср» набрал 31 очко и возглавляет турнирную таблицу. «Аль-Ахли» располагается на четвёртой строчке, у команды 25 набранных очков.

В следующем туре «Аль-Наср» примет на своём поле «Аль-Кадисию» 8 января, а «Аль-Ахли» на выезде встретится с «Аль-Охдудом» 10 января.

Календарь саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Роналду высказался о турнирном положении «Аль-Насра», у команды 10 побед в 10 матчах
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android