«Аль-Наср» Криштиану Роналду потерпел первое поражение в чемпионате, проиграв «Аль-Ахли»

Завершился матч 13-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Аль-Ахли» и «Аль-Наср». Команды играли на стадионе «Принц Абдулла аль-Файсал» (Джидда, Саудовская Аравия). Встреча завершилась победой футболистов команды хозяев со счётом 3:2.

Первый мяч в матче забил нападающий «Аль-Ахли» Айван Тони на седьмой минуте. На 20-й минуте футболист удвоил преимущество своей команды, оформив дубль. На 31-й минуте защитник гостей Абдулела Аль-Амри сократил отставание, а через 13 минут игрок сравнял счёт. В начале второго тайма защитник хозяев Мерих Демирал отправил третий мяч в ворота «Аль-Насра», установив окончательный счёт в матче.

После 12 сыгранных матчей в чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Наср» набрал 31 очко и возглавляет турнирную таблицу. «Аль-Ахли» располагается на четвёртой строчке, у команды 25 набранных очков.

В следующем туре «Аль-Наср» примет на своём поле «Аль-Кадисию» 8 января, а «Аль-Ахли» на выезде встретится с «Аль-Охдудом» 10 января.