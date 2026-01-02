Скидки
Тулуза — Ланс. Прямая трансляция
Флик рассказал о состоянии здоровья Ямаля и Ольмо перед матчем «Барселоны» с «Эспаньолом»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о состоянии здоровья игроков своей команды Даниэля Ольмо и Ламина Ямаля перед матчем 18-го тура испанской Ла Лиги, в котором сине-гранатовым предстоит встретиться с «Эспаньолом».

«Да, они готовы. Даниэль [Ольмо] сегодня сыграл в мини-матче, он не боится борьбы один в один. Он сделал важный шаг. Ламин [Ямаль] тоже вернулся», — приводит слова Флика Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что Ямаль может не сыграть с «Эспаньолом», поскольку покинул тренировку «Барселоны» из-за дискомфорта спустя пять минут после начала занятия. Ольмо пропустил месяц из-за травмы плеча, полученной 2 декабря в матче 19-го тура чемпионата с мадридским «Атлетико» (3:1).

