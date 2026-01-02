Скидки
Главная Футбол Новости

Мареска после игры c «Борнмутом» ушёл, не сказав игрокам ни слова — The Athletic

Комментарии

После ничьей с «Борнмутом» (2:2) «Челси» и Энцо Мареска завершили сотрудничество. Итальянец не появился на послематчевой пресс-конференции, вместо него выступил ассистент. Как сообщает The Athletic, Мареска после игры переоделся и ушёл, не сказав игрокам ни слова. Первоначальные предположения о его болезни не подтвердились. Осведомлённые лица утверждают, что на тот момент тренер был настроен на уход.

Англия — Премьер-лига . 19-й тур
30 декабря 2025, вторник. 22:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
2 : 2
Борнмут
Борнмут
0:1 Брукс – 6'     1:1 Палмер – 15'     2:1 Фернандес – 23'     2:2 Клюйверт – 27'    

Руководство «Челси» приняло решение о прекращении сотрудничества. Клуб изначально планировал двухлетнюю оценку работы Марески, но готов был завершить её досрочно. Футболисты «Челси» не знали о происходящем, однако по дороге домой со «Стэмфорд Бридж» начали догадываться о ситуации. Вскоре они получили сообщение, что запланированное восстановительное занятие заменяется на два дня отдыха.

Под вопросом остаётся размер компенсации при действующем контракте ещё на три с половиной года. Источники сообщают, что гонорар за контракт не будет выплачен полностью, а урегулирование не окажет негативного финансового влияния на клуб. Стратегия «Челси» – заключать с главными тренерами пятилетние контракты с возможностью досрочного расторжения на условиях, выгодных клубу, останется в силе.

