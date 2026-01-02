Скидки
Главная Футбол Новости

Дмитрий Чигринский рассказал, почему не получилось заиграть в «Барселоне»

Бывший защитник «Шахтёра» и «Барселоны» Дмитрий Чигринский рассказал, почему не получилось заиграть в каталонском клубе, а также высказался о лучшем матче за сине-гранатовых.

«Скажу вам вот что… Мой первый матч за «Барселону», вероятно, был лучшим. Но я сыграл его всего после двух тренировок. Одна из них длилась 15 минут. И это был мой лучший матч. И знаете почему? Потому что я не особо задумывался. Просто играл так, как знал… Или скорее инстинктивно. Как только начал прислушиваться к указаниям Пепа [Хосепа Гвардиолы], у меня стали возникать сомнения по поводу каждого шага», — приводит слова Чигринского Mundo Deportivo.

Защитник выступал за сине-гранатовых в сезоне-2009/2010. Тренер Хосеп Гвардиола руководил командой в период выступлений за клуб украинского футболиста.

В составе «Барселоны» Чигринский провёл 12 матчей во всех турнирах, стал чемпионом Испании и победителем клубного чемпионата мира.

