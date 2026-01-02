Тарас Бурлак: отстранение от еврокубков — главная проблема российского футбола

Бывший игрок «Локомотива», «Рубина» и «Крыльев Советов» Тарас Бурлак высказал мнение о главной проблеме российского футбола.

«Главная проблема российского футбола? Отстранение от международных турниров. Непонятно, развиваемся мы или нет. Мы уже три года в изоляции. Еврокубки всегда были мерилом успеха. В остальном у нас смотрибельный чемпионат, есть интрига, молодые ребята. Нельзя сказать, что у нас плохие легионеры. Стадионы тоже собираются. Не вижу, что у нас всё печально. Отстранение от еврокубков – самое плохое. У тех же Сперцяна, Батракова, Кисляка нет возможности сыграть с европейцами», — приводит слова Бурлака Metaratings.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года из-за ситуации на Украине.