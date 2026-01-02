Скидки
Осимхен был предложен «Баварии», но клуб не интересует его трансфер

Осимхен был предложен «Баварии», но клуб не интересует его трансфер
Нападающий «Галатасарая» Виктор Осимхен был предложен «Баварии» через английского посредника. Об этом сообщает Bayern & Germany со ссылкой на журналиста Филиппа Кесслера в соцсети Х.

Нигерийский футболист считает, что «Бавария» — отличный клуб, однако спортивный директор «Баварии» Макс Эберль быстро дал понять посреднику, что клуб в нём не нуждается. Вопрос о возможном переходе Осимхена в «Баварию» может стать актуальным, только если нападающий Гарри Кейн решит покинуть команду по окончании сезона, что маловероятно.

В данный момент Осимхен выступает за турецкий клуб «Галатасарай» в рамках Суперлиги. Контракт с игроком был подписан в июле 2025 года и рассчитан до лета 2029 года. По данным портала Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет € 75 млн.

