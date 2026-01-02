Осимхен был предложен «Баварии», но клуб не интересует его трансфер

Нападающий «Галатасарая» Виктор Осимхен был предложен «Баварии» через английского посредника. Об этом сообщает Bayern & Germany со ссылкой на журналиста Филиппа Кесслера в соцсети Х.

Нигерийский футболист считает, что «Бавария» — отличный клуб, однако спортивный директор «Баварии» Макс Эберль быстро дал понять посреднику, что клуб в нём не нуждается. Вопрос о возможном переходе Осимхена в «Баварию» может стать актуальным, только если нападающий Гарри Кейн решит покинуть команду по окончании сезона, что маловероятно.

В данный момент Осимхен выступает за турецкий клуб «Галатасарай» в рамках Суперлиги. Контракт с игроком был подписан в июле 2025 года и рассчитан до лета 2029 года. По данным портала Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет € 75 млн.