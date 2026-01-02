Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мбаппе отыграл с травмированным коленом в общей сложности 270 минут — AS

Мбаппе отыграл с травмированным коленом в общей сложности 270 минут — AS
Комментарии

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе играл в последних матчах команды, испытывая болевые ощущения. В общей сложности он провёл 270 минут с травмированным суставом, сообщает AS.

Футболист провёл все 90 минут в матчах чемпионата Испании с «Алавесом» (2:1) и «Севильей» (2:0), а также во встрече Кубка Испании с «Талавера-де-ла-Рейна» (3:2). После проведённого медицинского обследования участие Мбаппе в матчах Суперкубка Испании находится под вопросом.

Полуфинальные игры Суперкубка назначены на 7 и 8 января, в них встретятся «Барселона» и «Атлетик» из Бильбао, а также мадридские «Реал» и «Атлетико». Финал турнира состоится 11 января. Турнир пройдёт в Джидде (Саудовская Аравия).

Мбаппе выступает за «Королевский клуб» с лета 2024 года. К этому моменту на его счету 73 забитых мяча и 10 результативных передач в 83 матчах за команду из Мадрида. Его контракт рассчитан до июня 2029 года.

Материалы по теме
Официально
«Реал» подтвердил информацию о травме Мбаппе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android