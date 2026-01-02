Скидки
«ПСЖ» опубликовал пожелания Матвея Сафонова на 2026 год

В официальном аккаунте французского клуба «ПСЖ» в социальной сети Х было опубликовано видео, в котором игроки клуба рассказали о своих планах и пожеланиях на 2026 год. Российский голкипер Матвей Сафонов отметил: «Желаю здоровья моей семье и моей команде. И я надеюсь, что следующий год будет лучше предыдущего».

Ранее сообщалось, что Сафонов, получивший перелом левой руки в финале Межконтинентального кубка с «Фламенго», может пропустить пять—шесть недель. Это дольше, чем предполагалось изначально.

Матвей выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В текущем сезоне российский вратарь провёл четыре матча с учётом всех соревнований на клубном уровне.

