Криштиану Роналду не забил в саудовской Про-Лиге впервые с сентября 2025 года

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду не забил в саудовской Про-Лиге впервые с сентября 2025 года. Это случилось в матче 13-го тура, в котором его команда встречалась с «Аль-Ахли». Команды играли на стадионе «Принц Абдулла аль-Файсал» (Джидда, Саудовская Аравия). Встреча завершилась победой футболистов команды «Аль-Ахли» со счётом 3:2.

Роналду провёл полный матч, однако не смог отличиться результативными действиями. В последний раз в чемпионате Саудовской Аравии футболист уходил с поля без забитых мячей 14 сентября 2025 года в матче 2-го тура, в котором его команда одержала победу над «Аль-Холудом» (2:0).

В нынешнем сезоне Роналду провёл за «Аль-Наср» 12 матчей в саудовской Про-Лиге, в которых забил 13 мячей и отметился одной результативной передачей.