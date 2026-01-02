Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Криштиану Роналду не забил в саудовской Про-Лиге впервые с сентября 2025 года

Криштиану Роналду не забил в саудовской Про-Лиге впервые с сентября 2025 года
Комментарии

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду не забил в саудовской Про-Лиге впервые с сентября 2025 года. Это случилось в матче 13-го тура, в котором его команда встречалась с «Аль-Ахли». Команды играли на стадионе «Принц Абдулла аль-Файсал» (Джидда, Саудовская Аравия). Встреча завершилась победой футболистов команды «Аль-Ахли» со счётом 3:2.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 13-й тур
02 января 2026, пятница. 20:30 МСК
Аль-Ахли
Джидда
Окончен
3 : 2
Аль-Наср
Эр-Рияд
1:0 Тони – 7'     2:0 Тони – 20'     2:1 Аль-Амри – 31'     2:2 Аль-Амри – 44'     3:2 Демирал – 55'    
Удаления: Маджраши – 90+6' / Nawaf Meshari Mohammed Bu Washl – 90+9'

Роналду провёл полный матч, однако не смог отличиться результативными действиями. В последний раз в чемпионате Саудовской Аравии футболист уходил с поля без забитых мячей 14 сентября 2025 года в матче 2-го тура, в котором его команда одержала победу над «Аль-Холудом» (2:0).

Саудовская Аравия — Про-Лига . 2-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
2 : 0
Аль-Холуд
Ар-Расс
1:0 Мане – 52'     2:0 Мартинес – 81'    

В нынешнем сезоне Роналду провёл за «Аль-Наср» 12 матчей в саудовской Про-Лиге, в которых забил 13 мячей и отметился одной результативной передачей.

Материалы по теме
«Аль-Наср» Криштиану Роналду потерпел первое поражение в чемпионате, проиграв «Аль-Ахли»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android