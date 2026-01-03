«Милан» одержал победу над «Кальяри» благодаря голу Рафаэла Леау в 18-м туре Серии А

Окончен матч 18-го тура итальянской Серии А, в котором играли «Кальяри» и «Милан». Встреча состоялась на стадионе «Унипол Домус» (Кальяри). В качестве главного арбитра матча выступил Розарио Абиссо (Палермо). Победу со счётом 1:0 в этой игре одержал «Милан».

Единственный гол в матче был забит на 50-й минуте. Отличился нападающий миланцев Рафаэл Леау.

После этой игры «Кальяри» с 18 очками располагается на 14-й строчке в турнирной таблице высшего дивизиона итальянского первенства, «Милан» с 38 очками возглавил турнирную таблицу.

В следующем туре «Кальяри» сыграет в гостях с «Кремонезе» 8 января, «Милан» в этот же день примет «Дженоа».