22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Кальяри — Милан, результат матча 2 января 2026, счёт 0:1, 18-й тур Серии А 2025/2026

«Милан» одержал победу над «Кальяри» благодаря голу Рафаэла Леау в 18-м туре Серии А
Комментарии

Окончен матч 18-го тура итальянской Серии А, в котором играли «Кальяри» и «Милан». Встреча состоялась на стадионе «Унипол Домус» (Кальяри). В качестве главного арбитра матча выступил Розарио Абиссо (Палермо). Победу со счётом 1:0 в этой игре одержал «Милан».

Италия — Серия А . 18-й тур
02 января 2026, пятница. 22:45 МСК
Кальяри
Кальяри
Окончен
0 : 1
Милан
Милан
0:1 Леау – 50'    

Единственный гол в матче был забит на 50-й минуте. Отличился нападающий миланцев Рафаэл Леау.

После этой игры «Кальяри» с 18 очками располагается на 14-й строчке в турнирной таблице высшего дивизиона итальянского первенства, «Милан» с 38 очками возглавил турнирную таблицу.

В следующем туре «Кальяри» сыграет в гостях с «Кремонезе» 8 января, «Милан» в этот же день примет «Дженоа».

Календарь матчей Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
