Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Никитин высказался о том, как Захаряну вернуть место в основном составе «Реала Сосьедад»

Никитин высказался о том, как Захаряну вернуть место в основном составе «Реала Сосьедад»
Комментарии

Бывший футболист «Уфы» Алексей Никитин высказался о том, как полузащитнику «Реала Сосьедад» Арсену Захаряну вернуть место в основном составе испанского клуба.

«Нужно быть здоровым, когда ты не в оптимальной форме, не можешь доказать тренеру на тренировке, проявить себя. Первоначально Арсену нужно набрать оптимальные кондиции, тренер должен увидеть его отдачу на тренировке, и рано или поздно шанс у Захаряна будет», — сказал Никитин в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне футболист провёл за «Реал Сосьедад» 14 матчей (четыре в стартовом составе) во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.

Материалы по теме
Испанский журналист: Захаряну не хватает такого характера, как у Карпина и Мостового
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android