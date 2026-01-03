Никитин высказался о том, как Захаряну вернуть место в основном составе «Реала Сосьедад»

Бывший футболист «Уфы» Алексей Никитин высказался о том, как полузащитнику «Реала Сосьедад» Арсену Захаряну вернуть место в основном составе испанского клуба.

«Нужно быть здоровым, когда ты не в оптимальной форме, не можешь доказать тренеру на тренировке, проявить себя. Первоначально Арсену нужно набрать оптимальные кондиции, тренер должен увидеть его отдачу на тренировке, и рано или поздно шанс у Захаряна будет», — сказал Никитин в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне футболист провёл за «Реал Сосьедад» 14 матчей (четыре в стартовом составе) во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.