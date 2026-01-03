Сергей Ташуев: «Енисей» в трёх очках от стыков. Видимо, моя ниша — спасать, выживать

Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев поделился информацией о целях команды на текущий сезон. По словам тренера, первоочередная задача — остаться в Первой лиге.

— Команда сейчас в трёх очках от стыков. Естественно, цель сохраниться. Я поначалу не включался в таблицу, не обращал толком внимания, полагал, что команда идёт в серединке. А потом посмотрел, думаю: «Ох ничего себе». Опять, началось. Видимо, моя ниша — спасать, выживать. В первую очередь нужно давать результат и ставить тот футбол, который нравится болельщикам, делать так, чтобы футболисты прогрессировали.

— В Красноярске раньше бывали?

— Я бывал там с разными командами, когда играли матчи. Не раз. Примерно понимаю местоположение, но когда прилетаешь на матч, твой маршрут — «отель-стадион». Но знаю, что город самодостаточный, регион спортивный. Знаю, в успехе клуба заинтересованы первые лица — и губернатор, и министр спорта. И вторая задача — повысить уровень клуба, команды, — приводит слова Ташуева «РБ Спорт».

24 декабря 2025 года стало известно, что Сергей Ташуев подписал контракт с футбольным клубом «Енисей» сроком на полтора года.