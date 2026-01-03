Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Ташуев: «Енисей» в трёх очках от стыков. Видимо, моя ниша — спасать, выживать

Сергей Ташуев: «Енисей» в трёх очках от стыков. Видимо, моя ниша — спасать, выживать
Комментарии

Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев поделился информацией о целях команды на текущий сезон. По словам тренера, первоочередная задача — остаться в Первой лиге.

— Команда сейчас в трёх очках от стыков. Естественно, цель сохраниться. Я поначалу не включался в таблицу, не обращал толком внимания, полагал, что команда идёт в серединке. А потом посмотрел, думаю: «Ох ничего себе». Опять, началось. Видимо, моя ниша — спасать, выживать. В первую очередь нужно давать результат и ставить тот футбол, который нравится болельщикам, делать так, чтобы футболисты прогрессировали.

— В Красноярске раньше бывали?
— Я бывал там с разными командами, когда играли матчи. Не раз. Примерно понимаю местоположение, но когда прилетаешь на матч, твой маршрут — «отель-стадион». Но знаю, что город самодостаточный, регион спортивный. Знаю, в успехе клуба заинтересованы первые лица — и губернатор, и министр спорта. И вторая задача — повысить уровень клуба, команды, — приводит слова Ташуева «РБ Спорт».

24 декабря 2025 года стало известно, что Сергей Ташуев подписал контракт с футбольным клубом «Енисей» сроком на полтора года.

Турнирная таблица Первой лиги
Материалы по теме
Сергей Ташуев рассказал, почему решил возглавить «Енисей»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android