Божович — о работе Станковича в «Спартаке»: никакой катастрофы не произошло

Божович — о работе Станковича в «Спартаке»: никакой катастрофы не произошло
Бывший главный тренер ряда клубов РПЛ Миодраг Божович высказался о работе Деяна Станковича в «Спартаке». Сербский тренер возглавлял красно-белых с июня 2024 года по ноябрь 2025 года. В сезоне-2024/2025 Станкович занял четвёртое место в РПЛ. На данный момент, после 18 туров текущего сезона, «Спартак» с 29 очками располагается на шестом месте в таблице.

«Про Станковича могу сказать только положительное. Он сделал нормальную работу, и никакой катастрофы в «Спартаке» не произошло. За последние десять лет там вообще никто не показывал стабильного результата, так что всё, что было у него, — вполне закономерно», — приводит слова Божовича Sport24.

В декабре Деян Станкович принял руководство сербской «Црвеной Звездой».

