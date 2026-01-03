«Ювентус» интересуется нападающим мадридского «Атлетико» — Football Espana

Нападающий мадридского «Атлетико» Александр Сёрлот попал в сферу интересов туринского «Ювентуса», сообщает Football Espana.

Туринский клуб рассматривает Сёрлота как потенциальную замену Душану Влаховичу, контракт которого с «Ювентусом» рассчитан до лета 2026 года. Итальянцы готовы предложить форварду место в стартовом составе. «Атлетико» хочет получить за игрока € 32 млн.

Ранее сообщалось, что интерес к нападающему также проявляют «Ливерпуль», «Фенербахче» и «Галатасарай». Действующее трудовое соглашение Сёрлота с мадридским клубом рассчитано до 30 июня 2028 года.

В нынешнем сезоне норвежец провёл за «Атлетико» 22 матча во всех турнирах, в которых забил пять мячей и сделал одну результативную передачу.