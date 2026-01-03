«Милан» после победы над «Кальяри» не проигрывает 16 матчей подряд в Серии А

«Милан» одержал победу над «Кальяри» в рамках 18-го тура Серии А. После этого матча у миланского клуба 16 подряд игр без поражений в лиге. Последнее поражение команда потерпела 23 августа, когда в рамках 1-го тура «Милан» уступил дома «Кремонезе».

На данный момент «Милан» занимает первое место в турнирной таблице Серии А с 38 очками. На втором месте расположился «Интер», который набрал 36 очков. Замыкает тройку лидеров чемпионата «Наполи», у которого 34 очка. В зоне вылета находятся «Верона» с 12 очками, «Пиза» (11) и «Фиорентина» (9).

Ранее сообщалось, что в «Милан» перешёл нападающий Никлас Фюллькруг на правах аренды из «Вест Хэм Юнайтед» с возможностью выкупа.