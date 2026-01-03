Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Милан» после победы над «Кальяри» не проигрывает 16 матчей подряд в Серии А

«Милан» после победы над «Кальяри» не проигрывает 16 матчей подряд в Серии А
Комментарии

«Милан» одержал победу над «Кальяри» в рамках 18-го тура Серии А. После этого матча у миланского клуба 16 подряд игр без поражений в лиге. Последнее поражение команда потерпела 23 августа, когда в рамках 1-го тура «Милан» уступил дома «Кремонезе».

Италия — Серия А . 18-й тур
02 января 2026, пятница. 22:45 МСК
Кальяри
Кальяри
Окончен
0 : 1
Милан
Милан
0:1 Леау – 50'    

На данный момент «Милан» занимает первое место в турнирной таблице Серии А с 38 очками. На втором месте расположился «Интер», который набрал 36 очков. Замыкает тройку лидеров чемпионата «Наполи», у которого 34 очка. В зоне вылета находятся «Верона» с 12 очками, «Пиза» (11) и «Фиорентина» (9).

Ранее сообщалось, что в «Милан» перешёл нападающий Никлас Фюллькруг на правах аренды из «Вест Хэм Юнайтед» с возможностью выкупа.

Материалы по теме
Топ-сделка в АПЛ, «Милан» подписал нападающего! Трансферы и слухи дня
Топ-сделка в АПЛ, «Милан» подписал нападающего! Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android