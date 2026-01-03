«Не хватает одного — большего количества голов». Артета — о Дьёкереше

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал ситуацию, которая складывается вокруг нападающего клуба Виктора Дьёкереша.

«Вокруг него ещё как минимум ближайшие пять лет будет много шума и разговоров. С первого дня, когда ты приходишь в «Арсенал» на позицию девятого номера — с таким прошлым и с такими ожиданиями в этом клубе, — это никуда не исчезает. Такова жизнь нападающего «Арсенала». Когда ты надеваешь эту футболку, к тебе сразу есть ожидания. Он это понимал, и это было частью плана. Я вижу его каждый день на тренировках и на командных собраниях — насколько сильно он хочет быть успешным. С тем, как он работает в каждом матче, всё обязательно сложится. Сейчас не хватает одного — большего количества голов, но во всём остальном он делает всё правильно», — приводит слова Артеты Sky Sports.

В текущем сезоне швед провёл за «Арсенал» 20 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счёт семь голов.

Действующее трудовое соглашение форварда с лондонским клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.