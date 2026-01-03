Обамеянг отреагировал на решение правительства Габона распустить сборную и её лидеров

Нападающий французского «Марселя» и экс-игрок сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг отреагировал на решение правительства страны исключить его из состава национальной команды.

Бывший обладатель звания лучшего африканского футболиста года ответил на пост в X, в котором его обвинили в том, что он является проблемой в команде. Обамеянг написал: «Я думаю, что проблемы команды гораздо глубже, чем маленький человек, которым я являюсь».

Напомним, после вылета из Кубка Африки 2026 года правительство Габона опубликовало заявление, зачитанное по национальному телевидению, в котором назвало выступление команды позорным и заявило, что Пьер-Эмерик Обамеянг и Экеле Манга исключены из состава сборной, а тренерский штаб распущен. Экеле Манга — игрок с наибольшим количеством матчей за сборную страны (105), а Обамеянг — лучший бомбардир (41).

