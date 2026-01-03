Главный тренер «Милана» Аллегри высказался о победе над «Кальяри» в Серии А

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над «Кальяри» (1:0) в матче 18-го тура итальянской Серии А.

«В первом тайме — только начали, а за одну минуту мы допустили три удара в створ, но сумели пройти этот отрезок без последствий. В такие моменты достаточно сохранять порядок. Во втором тайме мы прибавили, но обязательно должны были забивать и второй гол. Победа сегодня была очень важна. Так же важно было не пропустить, потому что до этого у нас было много матчей, где мы пропускали по два мяча. Нужно продолжать работать — мы понимаем, как сложно добраться до цели. У этой команды хороший дух», — приводит слова Аллегри журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.

После этой игры «Милан» с 38 очками возглавляет турнирную таблицу Серии А.