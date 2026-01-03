«Иногда «засыпает» и выпадает из матча». Тренер «Милана» Аллегри — о Леау

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри оценил игру вингера клуба Рафаэля Леау в матче с «Кальяри» (1:0) в 18-м туре итальянской Серии А.

«Когда Леау находится в центре поля, он больше вовлечён в игру. Когда играет слева, иногда «засыпает» и выпадает из матча. К тому же сегодня он был готов не на 100%, в первом тайме мог лучше атаковать пространство. Это нормально — ему ещё нужно набрать оптимальную форму», — приводит слова Аллегри Sky Sport.

На данный момент «Милан» с 38 очками возглавляет турнирную таблицу Серии А.

В текущем сезоне португалец провёл за миланский клуб 13 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счёт семь голов и одну результативную передачу.