Sofascore составил команду 2025 года в топ-5 лигах. В состав не вошёл ни один игрок «ПСЖ»

Комментарии

Известный статистический портал Sofascore представил команду 2025 года в топ-5 европейских чемпионатов.

В символическую сборную года вошли 11 футболистов с самыми высокими оценками в топовых лигах на своих позициях. Портал выбрал схему для состава 3-2-4-1.

Фото: Sofascore

Команда выглядит следующим образом:

Вратарь: Жоан Гарсия («Эспаньол» и «Барселона»);
Защитники: Нико Шлоттербек («Боруссия» Дортмунд), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») и Вальдемар Антон («Боруссия» Дортмунд);
Полузащитники: Йозуа Киммих («Бавария»), Педри («Барселона»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Майкл Олисе («Бавария»), Рафинья («Барселона») и Ламин Ямаль («Барселона»).
Нападающие: Килиан Мбаппе («Реал»).

Отметим, в команду года не вошёл ни один игрок французского «ПСЖ», хотя команда завоевала шесть трофеев.

