Мадридский «Атлетико» достиг соглашения с «Ромой» по Распадори – Ди Марцио

«Атлетико Мадрид» уведомил нападающего клуба Джакомо Распадори о достигнутом соглашении с «Ромой» по его возможному переходу. Форвард не стал принимать решение сразу и запросил время на размышления. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.

По информации источника, футболист взял 3–4 дня, чтобы определить дальнейшие шаги в карьере. Перед окончательным выбором Распадори намерен лично обсудить ситуацию с главным тренером мадридцев Диего Симеоне. Игрок рассматривает сразу несколько вариантов продолжения карьеры и хочет сам повлиять на формат сделки — аренда или полноценный трансфер.

Ранее сообщалось, что «Рома» договорилась с «Атлетико» об аренде с обязательным выкупом при выполнении некоторых условий. Интерес к форварду также проявляют «Лацио» и «Галатасарай». Окончательное решение ожидается не ранее ближайшего матча «Атлетико» с «Реал Сосьедадом».

В текущем сезоне итальянец провёл за «матрасников» 13 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счёт два гола и три результативных передачи.