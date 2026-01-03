Скидки
В МЛС проявляют интерес к полузащитнику «Астон Виллы» Харви Эллиотту — Фабрицио Романо

Футбольный клуб «Шарлотт» из МЛС заинтересован в приобретении полузащитника «Астон Виллы» Харви Эллиотта. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, американский клуб готовит предложение по аренде, однако Эллиотт на сегодняшний день не заинтересован в этом варианте и не рассматривает переезд в МЛС на текущем этапе карьеры.

В текущем сезоне англичанин провёл за «Астон Виллу» семь матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счёт один забитый мяч.

Харви Эллиотт на правах аренды перешёл в бирмингемский клуб из «Ливерпуля» летом 2025 года. Контракт действует до 20 июня 2026 года.

