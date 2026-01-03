Лиам Росеньор прокомментировал слухи о своём переходе в «Челси»

Главный тренер «Страсбурга» Лиам Росеньор высказался о слухах относительно своего возможного перехода в «Челси». Ранее он назывался основным кандидатом на пост в лондонском клубе.

«Конечно, я в курсе, что ходят слухи. Думаю, это отражение отличной работы, которую выполняют все в этом клубе. Если игрока связывают с крупным клубом, значит, мы делаем свою работу хорошо. Со мной то же самое. Сейчас у игроков есть социальные сети, и они знают больше, чем я. К счастью, я не в курсе, и так и останется. Игроки, конечно, в курсе. На тренировке они пошутили пару раз: «Пожалуйста, не уходи, тренер». Это просто шутки, ничего серьёзного. Самое важное — чтобы мы все были сосредоточены на своей работе», — приводит слова тренера The Telegraph.

Под руководством Росеньора «Страсбург» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции после 16 туров. Команда набрала 23 очка и отстаёт от лидирующего «Ланса» на 14 очков.

Напомним, в четверг, 1 января, лондонский клуб объявил о расторжении контракта с Энцо Мареской.