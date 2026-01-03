Скидки
Главная Футбол Новости

Булыкин выделил самое памятное событие 2025 года в европейском футболе, упомянув Сафонова

Булыкин выделил самое памятное событие 2025 года в европейском футболе, упомянув Сафонова
Комментарии

Известный российский экс-футболист Дмитрий Булыкин высказался о самом памятном событии 2025 года в международном футболе.

«В международном футболе удивило поражение «ПСЖ» в кубке мира. Они всё выигрывали, а здесь неожиданно проиграли «Челси» (со счетом 0:3. — Прим. «Чемпионата»). И это запомнилось. Со знаком плюс в Европе отмечу, наверное, что у «ПСЖ» было много побед и Матвей Сафонов отстоял и четыре пенальти взял (в серии в финале Межконтинентального кубка с «Фламенго» — 1:1, 2:1 пен. — Прим. «Чемпионата»). Это запомнилось многим россиянам», — приводит слова Булыкина издание ТАСС.

В 2025 году парижане под руководством Луиса Энрике стали чемпионами Франции и взяли Кубок и Суперкубок страны. Помимо этого, столичная команда выиграла Лигу чемпионов. Данный коллектив также дошёл до финала клубного чемпионата мира. В нынешнем сезоне «Пари Сен-Жермен» выиграл Суперкубок УЕФА, а также Межконтинентальный кубок ФИФА, переиграв в финале бразильский «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.).

