Булыкин назвал положительное и отрицательное событие РПЛ в 2025 году

Известный российский экс-футболист Дмитрий Булыкин высказался о самом памятном событии 2025 года в международном футболе.

«В российском чемпионате со знаком минус — плохая игра «Динамо». Со знаком плюс — «Локомотив» и Алексей Батраков. «Локомотив» — потому что доверяет нашим россиянам. А Батраков — у молодых бывают спады, неровная, нестабильная игра, а у него всё хорошо получается, он играет и прогрессирует», — приводит слова Булыкина издание ТАСС.

В нынешнем сезоне Батраков провёл 23 матча на клубном уровне, забил 15 голов и сделал шесть результативных передач. Московский «Локомотив» ушёл на зимний перерыв, занимая третье место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги с 37 очками в активе. Бело-голубые располагаются на 10-м месте в турнирной таблице. В активе подопечных Ролана Гусева 21 очко.

