«МЮ» изучил условия перехода Карлоса Балебы из «Брайтона» — Sky Sports

Комментарии

«Манчестер Юнайтед» провёл переговоры о возможном подписании центрального полузащитника «Брайтона» Карлоса Балебы в январском трансферном окне. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, «МЮ» изучил условия сделки, однако полноценного прогресса ожидать не стоит. «Брайтон» настаивает на том, чтобы игрок остался до лета.

Приоритет «МЮ» на 2026 год — усиление центра поля одним или двумя ключевыми игроками. Клуб ориентирован на летние трансферы, но не исключает уникальные возможности в январе.

Помимо Балебы, в список главных целей «Манчестер Юнайтед» входят Эллиот Андерсон из «Ноттингем Форест», Адам Уортон из «Кристал Пэлас» и Родригу Мартинш Гомеш из «Вулверхэмптона».

