«Это был типичный футбол Аллегри». Гасилин — о победе «Милана» над «Кальяри» в Серии А
Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин прокомментировал выездную победу «Милана» над «Кальяри» (1:0) в матче 18-го тура итальянской Серии А.
Италия — Серия А . 18-й тур
02 января 2026, пятница. 22:45 МСК
Кальяри
Кальяри
Окончен
0 : 1
Милан
Милан
0:1 Леау – 50'
«Это был типичный футбол Аллегри. Вот этот матч вернул его стиль, который был в «Ювентусе». У «Милана» было мало моментов. Сейчас они удержали победу, а до этого сыграли вничью с «Пармой», «Пизой». В этом сезоне они умеют играть с конкурентами, но пропускают в концовке матчей против команд, которые слабее их», — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».
После этой игры «Кальяри» с 18 очками располагается на 14-й строчке в турнирной таблице высшего дивизиона итальянского первенства, «Милан» с 38 очками возглавил турнирную таблицу.
