«У них сейчас нет слабых мест». Гасилин — о «Барселоне»

«У них сейчас нет слабых мест». Гасилин — о «Барселоне»
Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин прокомментировал предстоящий матч 18-го тура испанской Ла Лиги между «Барселоной» и «Эспаньолом».

Испания — Примера . 18-й тур
03 января 2026, суббота. 23:00 МСК
Эспаньол
Барселона
Не начался
Барселона
Барселона
«Барселона» играет с высокой линией обороны. Если к ней привыкнуть, то можно её ловить на этом. У «Эспаньола» есть этот козырь, но глобально ему тяжело соперничать с этой «Барселоной». Она набрала нужный темп, стало меньше травм, Ямаль перестал дурить. Кажется, что у них сейчас нет слабых мест», — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».

«Барселона» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 46 очков. Отрыв от мадридского «Реала» составляет четыре балла.

