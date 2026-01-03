«У них сейчас нет слабых мест». Гасилин — о «Барселоне»
Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин прокомментировал предстоящий матч 18-го тура испанской Ла Лиги между «Барселоной» и «Эспаньолом».
Испания — Примера . 18-й тур
03 января 2026, суббота. 23:00 МСК
Эспаньол
Барселона
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Барселона» играет с высокой линией обороны. Если к ней привыкнуть, то можно её ловить на этом. У «Эспаньола» есть этот козырь, но глобально ему тяжело соперничать с этой «Барселоной». Она набрала нужный темп, стало меньше травм, Ямаль перестал дурить. Кажется, что у них сейчас нет слабых мест», — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».
«Барселона» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 46 очков. Отрыв от мадридского «Реала» составляет четыре балла.
