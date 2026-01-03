Скидки
Сенегал — Судан. Прямая трансляция
Николо Скира поделился инсайдом по новому главному тренеру «Челси»

Наставник «Страсбура» Лиам Росеньор всё ближе к тому, чтобы занять пост главного тренера лондонского «Челси». Об этом сообщает футбольный инсайдер Николо Скира в соцсетях.

Ранее в СМИ уже появлялась информация, что именно Росеньор считается основным кандидатом на вакантную должность после отставки Энцо Марески.

Французский клуб Росеньор возглавил летом 2024 года. За это время команда под его руководством провела 62 встречи, в которых одержала 32 победы, 13 раз сыграла вничью и потерпела 17 поражений.

В текущем сезоне «Страсбур» располагается на седьмой строчке турнирной таблицы Лиги 1. Кроме того, клуб успешно выступил в Лиге конференций, заняв первое место в группе и напрямую пробившись в 1/8 финала турнира.

Игроки «Челси» произносят свои имена и фамилии

