Главная Футбол Новости

Бен Джейкобс раскрыл причину ухода Энцо Марески из «Челси»

Бен Джейкобс раскрыл причину ухода Энцо Марески из «Челси»
Комментарии

Бывший наставник «Челси» Энцо Мареска сам принял решение уйти из клуба после матча 19-го тура АПЛ против «Борнмута», который завершился ничьей со счётом 2:2. Об этом сообщает инсайдер Бен Джейкобс из Give me Sport.

По данным источника, напряжение внутри клуба накапливалось уже давно.

Причиной стали разногласия между Мареской и руководством по игровым вопросам. Тренер неоднократно конфликтовал с менеджментом из-за вмешательства в выбор стартового состава и решений по заменам. Энцо настаивал, что подобные вопросы должны оставаться исключительно в компетенции тренерского штаба.

Мареска также считал, что корни неудач «Челси» связаны с более глубокими проблемами — в подходе владельцев и общем видении развития команды. При этом в клубе не намерены пересматривать выбранный курс.

На данный момент лондонцы занимают пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а в Лиге чемпионов располагаются на 13-й позиции.

