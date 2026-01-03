Бен Джейкобс раскрыл причину ухода Энцо Марески из «Челси»

Бывший наставник «Челси» Энцо Мареска сам принял решение уйти из клуба после матча 19-го тура АПЛ против «Борнмута», который завершился ничьей со счётом 2:2. Об этом сообщает инсайдер Бен Джейкобс из Give me Sport.

По данным источника, напряжение внутри клуба накапливалось уже давно.

Причиной стали разногласия между Мареской и руководством по игровым вопросам. Тренер неоднократно конфликтовал с менеджментом из-за вмешательства в выбор стартового состава и решений по заменам. Энцо настаивал, что подобные вопросы должны оставаться исключительно в компетенции тренерского штаба.

Мареска также считал, что корни неудач «Челси» связаны с более глубокими проблемами — в подходе владельцев и общем видении развития команды. При этом в клубе не намерены пересматривать выбранный курс.

На данный момент лондонцы занимают пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а в Лиге чемпионов располагаются на 13-й позиции.