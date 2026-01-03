Тренер «Тоттенхэма» Франк: нет, мне не нравится то, чем я занимаюсь

Главный тренер «Тоттенхэма» Томас Франк прокомментировал ситуацию в клубе.

«Короче говоря, нет, мне не нравится то, чем я занимаюсь. Но, когда я отстраняюсь и оглядываюсь назад, думаю: какая это привилегия — возглавлять такой фантастический клуб в период серьёзных перемен. Кто-то сказал мне, что мы сменили восемь руководителей на вершине клуба. Такой переходной период никогда не был таким интенсивным за 140 лет истории. Изменений много, но потенциал огромен. Это часть процесса. Я с нетерпением жду момента, когда смогу оглянуться назад и сказать себе: какой это был колоссальный опыт», — приводит слова Франка Sky Sports.

На данный момент «Тоттенхэм» располагается на 12-м месте в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 26 очков.