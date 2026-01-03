Легенда «Челси» Джон Терри эмоционально отреагировал на уход Энцо Марески

Легендарный экс-защитник «Челси» Джон Терри прокомментировал расставание клуба с главным тренером Энцо Мареской.

«Энцо Мареску убрали из «Челси», и, если честно, это стало для меня полной неожиданностью — я такого поворота не ждал.

Я понимаю, что в последнее время у него не всё складывалось так, как хотелось. Было видно и по атмосфере, и по разговорам, что между сторонами существовало напряжение. После появления этой новости мне звонило очень много людей, и все думали, что я в курсе происходящего. Но на самом деле я ничего не знаю — я не работаю с первой командой и не понимаю, что именно там происходило.

Это исключительно мой взгляд со стороны: очевидно, между тренером и владельцами возникли разногласия, которые и привели к такому решению. Это серьёзный шок, ведь если вернуться на три-четыре недели назад, мы показывали очень достойный футбол, особенно в матчах с «Барселоной». Игра была быстрой и качественной, но уже через месяц форма и результаты явно перестали соответствовать ожиданиям.

Считаю, что, как и сам состав, тренер оказался недостаточно опытным. Для него это была первая полноценная работа главным тренером в топ-лиге. Он сам говорил, что ещё учится и временами допускал ошибки.

Но я скажу так: у любой ситуации всегда есть две стороны, и наверняка существуют моменты за кулисами, о которых я не осведомлён. Я слышу лишь слухи, как и все остальные. Мне неприятно это всё видеть, но сезон ещё не закончен — впереди Лига чемпионов и Кубок лиги. Так что у нового тренера будет за что бороться. А игрокам нужно принять изменения, сделать шаг вперёд и справиться с этой ситуацией», — сказал Терри на видео у себя в соцсетях.

Напомним, Мареска был уволен 1 января.

