Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сенегал — Судан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Легенда «Челси» Джон Терри эмоционально отреагировал на уход Энцо Марески

Легенда «Челси» Джон Терри эмоционально отреагировал на уход Энцо Марески
Комментарии

Легендарный экс-защитник «Челси» Джон Терри прокомментировал расставание клуба с главным тренером Энцо Мареской.

«Энцо Мареску убрали из «Челси», и, если честно, это стало для меня полной неожиданностью — я такого поворота не ждал.

Я понимаю, что в последнее время у него не всё складывалось так, как хотелось. Было видно и по атмосфере, и по разговорам, что между сторонами существовало напряжение. После появления этой новости мне звонило очень много людей, и все думали, что я в курсе происходящего. Но на самом деле я ничего не знаю — я не работаю с первой командой и не понимаю, что именно там происходило.

Это исключительно мой взгляд со стороны: очевидно, между тренером и владельцами возникли разногласия, которые и привели к такому решению. Это серьёзный шок, ведь если вернуться на три-четыре недели назад, мы показывали очень достойный футбол, особенно в матчах с «Барселоной». Игра была быстрой и качественной, но уже через месяц форма и результаты явно перестали соответствовать ожиданиям.

Считаю, что, как и сам состав, тренер оказался недостаточно опытным. Для него это была первая полноценная работа главным тренером в топ-лиге. Он сам говорил, что ещё учится и временами допускал ошибки.

Но я скажу так: у любой ситуации всегда есть две стороны, и наверняка существуют моменты за кулисами, о которых я не осведомлён. Я слышу лишь слухи, как и все остальные. Мне неприятно это всё видеть, но сезон ещё не закончен — впереди Лига чемпионов и Кубок лиги. Так что у нового тренера будет за что бороться. А игрокам нужно принять изменения, сделать шаг вперёд и справиться с этой ситуацией», — сказал Терри на видео у себя в соцсетях.

Напомним, Мареска был уволен 1 января.

Игроки «Челси» произносят свои имена и фамилии

Материалы по теме
Бен Джейкобс раскрыл причину ухода Энцо Марески из «Челси»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android