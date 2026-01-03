Скидки
«Манчестер Сити» близок к закрытию сделки по покупке дорогостоящего вингера — источник

«Манчестер Сити» согласовал переход вингера «Борнмута» Антуана Семеньо. Об этом информирует журналист Бен Джейкобс на странице в Х.

На данный момент стороны завершают оформление всех формальностей, связанных с трансфером. Официальное подтверждение сделки и детали по срокам её завершения ожидаются в течение ближайших суток.

В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги 25-летний футболист принял участие в 18 встречах, отметившись девятью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что «горожане» заплатят отступные за Семеньо в размере чуть менее £ 65 млн, включая бонусы за лояльность и агентскую комиссию. «Манчестер Сити» хочет выплатить указанную сумму в течение трёх лет.

