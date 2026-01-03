В контракте Юрия Вернидуба с «Нефтчи» предусмотрен пункт о связях с российским футболом

Украинец Юрий Вернидуб недавно стал главным тренером азербайджанского клуба «Нефтчи».

По данным популярного YouTube-канала «ТаТоТаке», в контракте специалиста предусмотрен особый пункт: все вопросы, находящиеся в зоне его ответственности, позволяют полностью исключить любые контакты с российскими клубами. Это касается как трансферной политики, так и возможных товарищеских матчей с командами из России.

Ранее сообщалось, что «Нефтчи» обратился в украинские органы для оформления официального разрешения на выезд тренера и его помощников за границу, что позволило легально начать работу в новом клубе.

