Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сенегал — Судан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В контракте Юрия Вернидуба с «Нефтчи» предусмотрен пункт о связях с российским футболом

В контракте Юрия Вернидуба с «Нефтчи» предусмотрен пункт о связях с российским футболом
Комментарии

Украинец Юрий Вернидуб недавно стал главным тренером азербайджанского клуба «Нефтчи».

По данным популярного YouTube-канала «ТаТоТаке», в контракте специалиста предусмотрен особый пункт: все вопросы, находящиеся в зоне его ответственности, позволяют полностью исключить любые контакты с российскими клубами. Это касается как трансферной политики, так и возможных товарищеских матчей с командами из России.

Ранее сообщалось, что «Нефтчи» обратился в украинские органы для оформления официального разрешения на выезд тренера и его помощников за границу, что позволило легально начать работу в новом клубе.

Кто лучший тренер первой части сезона РПЛ? Отвечает Писарев

Материалы по теме
Экс-игрок «Зенита» Юрий Вернидуб прокомментировал приход на пост главного тренера «Нефтчи»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android