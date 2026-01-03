Скидки
Сенегал — Судан. Прямая трансляция
19:00 Мск
Главная Футбол Новости

Появилась информация о возвращении в футбол вингера «Челси» Михаила Мудрика

Комментарии

Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик вскоре сможет вернуться к игре после дисквалификации, которую, по информации фан-аккаунта The Chelsea forum, планируют скоро снять.

Сообщается, что футболист снова будет доступен для попадания в заявку «синих». В клубе уже обсуждают возможный путь восстановления формы: одним из вариантов является аренда во французский «Страсбург», где Мудрик сможет набрать игровую практику и вернуть уверенность. После окончания арендного периода руководство «Челси» примет окончательное решение о его будущем — оставить в составе или выставить на трансфер.

В прошлом сезоне Мудрик провёл 15 матчей на клубном уровне, забил три гола и отдал пять результативных передач. Ранее в организме игрока был обнаружен допинг, после чего он был отстранён от футбола на неопределённый срок.

Отметим, данный фан-аккаунт клуба является одним из самым популярных. На него подписаны более двухсот тысяч человек, в том числе и авторитетные журналисты. Источники именно этого аккаунта одними из первых сообщили о возможном уходе с поста главного тренера Энцо Марески.

Мудрик показал видео боксёрской тренировки

Комментарии
