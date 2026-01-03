Эдуард Мор: «Реал» с Мбаппе и без него — две разные команды

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор сравнил мадридский «Реал» без нападающего Килиана Мбаппе и с ним.

«Реал» с Мбаппе и без него — две разные команды. Он тянет команду. У «Барселоны», например, нет игроков, которых можно назвать незаменимыми», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в конце декабря Мбаппе получил растяжение связок левого коленного сустава. Он может пропустить около трёх недель.

В текущем сезоне француз провёл за «Реал» 24 матча во всех турнирах, в которых записал на свой счёт 29 голов и пять результативных передач.

Действующее трудовое соглашение Мбаппе с мадридским клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.