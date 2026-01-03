Предложение «Крузейро» по покупке Жерсона из «Зенита» должно составить € 25 млн — Венансио

«Крузейро» проявляет осторожность и терпение в попытке достичь соглашения с «Зенитом» по переходу полузащитника Жерсона. Об этом сообщает Planeta do Futebol со ссылкой на журналиста Самуэля Венансио на своей странице в социальной сети X.

Как сообщалось ранее, сине-бело-голубые запрашивают € 40 млн за переход бразильского футболиста. Однако источник подчёркивает, что клуб из Белу-Оризонти не готов платить эту сумму. Ожидается, что предложение по трансферу Жерсона должно составить не менее € 25 млн.

«Крузейро» и Жерсон хотят, чтобы переговоры завершились «счастливым концом».

Жерсон стал игроком «Зенита» минувшим летом. За этот период полузащитник принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

