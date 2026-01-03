Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Мали — Тунис. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Предложение «Крузейро» по покупке Жерсона из «Зенита» должно составить € 25 млн — Венансио

Предложение «Крузейро» по покупке Жерсона из «Зенита» должно составить € 25 млн — Венансио
Комментарии

«Крузейро» проявляет осторожность и терпение в попытке достичь соглашения с «Зенитом» по переходу полузащитника Жерсона. Об этом сообщает Planeta do Futebol со ссылкой на журналиста Самуэля Венансио на своей странице в социальной сети X.

Как сообщалось ранее, сине-бело-голубые запрашивают € 40 млн за переход бразильского футболиста. Однако источник подчёркивает, что клуб из Белу-Оризонти не готов платить эту сумму. Ожидается, что предложение по трансферу Жерсона должно составить не менее € 25 млн.

«Крузейро» и Жерсон хотят, чтобы переговоры завершились «счастливым концом».

Жерсон стал игроком «Зенита» минувшим летом. За этот период полузащитник принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

Материалы по теме
Игрок «Зенита» Жерсон хочет вернуться в Бразилию — вице-президент «Крузейро»

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android