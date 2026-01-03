Расписание матчей 20-го тура чемпионата Англии — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 3 января, матчем «Астон Вилла» — «Ноттингем Форест» стартует 20-й тур английской Премьер-лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 20-го тура АПЛ (время — московское):

Суббота, 3 января:

15:30. «Астон Вилла» – «Ноттингем Форест»;

18:00. «Брайтон энд Хоув Альбион» – «Бёрнли»;

18:00. «Вулверхэмптон» – «Вест Хэм Юнайтед»;

20:30. «Борнмут» – «Арсенал».

Воскресенье, 4 января:

15:30. «Лидс Юнайтед» – «Манчестер Юнайтед»;

18:00. «Тоттенхэм Хотспур» – «Сандерленд»;

18:00. «Ньюкасл Юнайтед» – «Кристал Пэлас»;

18:00. «Фулхэм» – «Ливерпуль»;

18:00. «Эвертон» – «Брентфорд»;

20:30. «Манчестер Сити» – «Челси».

После 19 туров чемпионата Англии первое место с 45 очками занимает «Арсенал». На второй строчке располагается «Манчестер Сити», набравший 41 очко. Замыкает тройку лидеров «Астон Вилла» с 39 очками.

