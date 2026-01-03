Два клуба Серии А запросили информацию о нападающем «Ливерпуля» — Скира

Два клуба из чемпионата Италии запросили информацию о крайнем нападающем «Ливерпуля» Федерико Кьезе. На текущий момент 28-летний футболист ещё не определился со своим будущим. Об этом сообщает журналист Николо Скира на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, вингер хотел бы остаться в «Ливерпуле», но в стане мерсисайдцев он получает недостаточное количество игровой практики. «Рома» и «Наполи» ранее уже проявили интерес к итальянскому нападающему.

В нынешнем сезоне Кьеза принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и тремя результативными передачами. В общей сложности вингер провёл 392 минуты на поле. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

Материалы по теме «Ливерпуль» договорился о переходе центрального защитника из Австрии — Романо

Рекорды «Ливерпуля»: