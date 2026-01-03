Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Монако — Лион: онлайн-трансляция матча 17-го тура Лиги 1 2025/2026 начнётся в 19:00

«Монако» — «Лион»: онлайн-трансляция матча 17-го тура Лиги 1 — 2025/2026 начнётся в 19:00
Комментарии

Сегодня, 3 января, состоится матч 17-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 между клубами «Монако» и «Лион». Игра пройдёт на стадионе «Луи II» в Монако. В качестве главного арбитра встречи выступит Жером Бризар. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Франция — Лига 1 . 17-й тур
03 января 2026, суббота. 19:00 МСК
Монако
Монако
Не начался
Лион
Лион
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В минувшем туре команда Себастьена Поконьоли встречалась с «Марселем» и уступила со счётом 0:1. В следующем туре «Монако» сыграет с «Лорьяном» (16 января). В 16-м туре Лиги 1 «Лион» проводил матч с «Гавром», в котором победил со счётом 1:0. В 18-м туре подопечные Паулу Фонсеки встретятся с «Брестом» (18 января).

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
Материалы по теме
Сафонов взял трофеи, Захарян вернул игровой ритм. Как россияне провели год за рубежом?
Сафонов взял трофеи, Захарян вернул игровой ритм. Как россияне провели год за рубежом?

Российские футболисты за рубежом:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android