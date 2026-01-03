Ираола отреагировал на слухи о своём назначении в «Челси»

Главный тренер «Борнмута» Андони Ираола прокомментировал информацию о потенциальном назначении в «Челси», откуда в четверг, 1 января, уволили Энцо Мареску.

«Я очень счастлив в «Борнмуте». Меня не беспокоят подобные вещи», — приводит слова Ираолы журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

Испанский специалист возглавляет «Борнмут» с лета 2023 года. Его действующее трудовое соглашение с клубом рассчитано до лета 2026 года. После 19 туров английской Премьер-лиги «вишни» набрали 23 очка и на текущий момент занимают 15-е место. «Челси» заработал 30 очков и располагается на пятой строчке.

