Главная Футбол Новости

«Реал» может заплатить € 40-45 млн за Кеса Смита, согласившегося на переход летом — DC

Комментарии

Главный скаут мадридского «Реала» Юни Калафат сообщил руководству клуба о готовности 19-летнего полузащитника «АЗ Алкмар» Кеса Смита перейти в мадридскую команду грядущим летом. Об этом сообщает Defensa Central.

По информации источника, теперь президент «сливочных» Флорентино Перес может инициировать переход нидерландского футболиста. Подчёркивается, что сделка обойдётся «Реалу» в € 40-45 млн при условии, что «АЗ Алкмар» не повысит цену и не откажется от продажи.

В нынешнем сезоне Смит принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

Эдуард Мор: «Реал» с Мбаппе и без него — две разные команды

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

