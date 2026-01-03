Карвахаль вернулся к тренировкам и может сыграть в Суперкубке Испании — Marca

Правый защитник и капитан мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль вернулся к тренировкам и уже провёл часть тренировочного занятия с основной командой. Об этом сообщает Marca.
Напомним, в конце октября 33-летний футболист получил повреждение сустава в правом колене.
По информации источника, Карвахаль может принять участие в Суперкубке Испании, который начнётся 7 января. На следующий день «Реал» встретится с мадридским «Атлетико» на стадии полуфинала соревнования.
В нынешнем сезоне Карвахаль принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.
