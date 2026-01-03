«Челси» видит в тренере из клуба АПЛ замену для Энцо Марески — Football Insider

«Челси» обратился к английскому специалисту Эдди Хау, возглавляющему «Ньюкасл Юнайтед», с целью узнать, готов ли он стать новым главным тренером «синих» после увольнения Энцо Марески. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, главным кандидатом на указанную должность остаётся Лиам Росеньор, работающий в «Страсбурге». Однако руководство лондонского клуба также заинтересовано в специалистах, имеющих опыт работы в чемпионате Англии, в связи с чем оно обратило внимание на Хау.

48-летний тренер возглавляет «Ньюкасл Юнайтед» с ноября 2021 года. После 19 туров нынешнего сезона АПЛ «сороки» набрали 26 очков и занимают 13-е место. «Челси» с 30 очками располагается на пятой строчке.

