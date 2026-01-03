Форвард «Динамо» Тюкавин назвал своё возвращение одним из главных событий 2025 года

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин ответил на вопрос о событии года в российском спорте в 2025 году.

«Событие года в российском спорте в 2025 году — конечно же, рекорд Сани Овечкина. А второе — личное — моё возвращение на поле», — сказал Тюкавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Нападающий «Динамо» получил травму в матче 19-го тура Мир РПЛ сезона-2024/2025 с «Ростовом» (1:1), который состоялся в марте 2025 года. У Тюкавина было диагностировано субтотальное повреждение передней крестообразной связки правого колена. Позже футболист перенёс операцию. В игре 8-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:2), состоявшейся 13 сентября, Тюкавин впервые вышел на поле после травмы.

