«Челси» нацелился на двух футболистов из клубов АПЛ — Caught Offside

«Челси» проявляет интерес к атакующему полузащитнику «Арсенала» Итану Нванери и хавбеку «Астон Виллы» Моргану Роджерсу. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, потенциальный переход Роджерса в лондонский клуб станет «сделкой на крупную сумму».

Кроме того, «Челси» по-прежнему заинтересован в подписании Нванери, несмотря на неудачную попытку сделать это минувшим летом. Однако наиболее вероятным вариантом является аренда 18-летнего полузащитника в клуб из середины турнирной таблицы английской Премьер-лиги, чем продажа в «Челси».

После 19 туров чемпионата Англии лондонский клуб набрал 30 очков и занимает пятое место.

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

