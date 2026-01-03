Стало известно, что способно помешать переходу Роджерса в «Челси» из «Астон Виллы»

Атакующий полузащитник «Астон Виллы» Морган Роджерс входит в список приоритетных трансферных целей для «Челси». Если не произойдёт «ничего кардинального», то бирмингемский клуб будет вынужден продать 23-летнего хавбека. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, помешать потенциальному трансферу Роджерса в лондонскую команду может выход «Астон Виллы» в Лигу чемпионов. Это усилит экономические позиции клуба и способно убедить английского игрока остаться в команде Унаи Эмери ещё на какое-то время.

В нынешнем сезоне Роджерс принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

