Александр Мостовой: для меня «Спартак» обязательно должен быть в тройке лидеров РПЛ

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой выразил надежду, что московский «Спартак» окажется в тройке лидеров Мир РПЛ. После завершения первой части сезона турнира красно-белые набрали 29 очков и занимают шестое место.

«В «Спартаке» всё как всегда (смеётся). Мы это уже видим долгие годы. В начале сезона говорил, что для меня «Спартак» должен быть в тройке лидеров РПЛ – обязательно и однозначно. Думаю, что он там и должен быть. Надеюсь, что будет. Невзирая на приходы и уходы тренеров, за последние 20 лет у нас столько всего происходило. «Спартак» был, есть и будет всегда командой», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

