Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Мостовой: для меня «Спартак» обязательно должен быть в тройке лидеров РПЛ

Александр Мостовой: для меня «Спартак» обязательно должен быть в тройке лидеров РПЛ
Комментарии

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой выразил надежду, что московский «Спартак» окажется в тройке лидеров Мир РПЛ. После завершения первой части сезона турнира красно-белые набрали 29 очков и занимают шестое место.

«В «Спартаке» всё как всегда (смеётся). Мы это уже видим долгие годы. В начале сезона говорил, что для меня «Спартак» должен быть в тройке лидеров РПЛ – обязательно и однозначно. Думаю, что он там и должен быть. Надеюсь, что будет. Невзирая на приходы и уходы тренеров, за последние 20 лет у нас столько всего происходило. «Спартак» был, есть и будет всегда командой», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Материалы по теме
Божович — о работе Станковича в «Спартаке»: никакой катастрофы не произошло

Как появился «Спартак»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android